Ереван, 26 июля 2019, 00:17 — REGNUM
Заявление секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна о том, что правительство страны планирует в 2020 году построить дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией, протяженность которой составит 150 км и соединит города Капан и Гадрут, вызвало большой общественный резонанс.
Хотя секретарь Совета безопасности сообщил, что соответствующее решение уже принято и финансовые средства также имеются, в министерстве территориального развития и инфраструктур Армении сообщили, что проект пока находится на стадии идеи и они не могут сообщить каких-либо деталей.
Политолог Акоп Варданян считает заявление Григоряна преждевременным, принимая во внимание сообщение министерства территориального развития и инфраструктур о том, что проект находится на стадии идеи.
В своя очередь политический обозреватель Акоп Бадалян высоко оценивает решение о строительстве третьей дороги, которая будет идти в южном направлении и свяжет Армению с Нагорным Карабахом.
Он считает важным то заявление, которое сделал директор СНБ Армении как офицер безопасности, отметив, что у армянской стороны нет намерения сдавать какие-либо территории, а нужно думать о заселении этих территорий.
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