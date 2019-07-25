Кишинёв, , 23:59 — REGNUM

Члены экипажа российского танкера Neyma, захваченного Службой безопасности Украины в порту Измаил, прибыли в аэропорт Кишинёва, откуда в ближайшее время вылетят в Москву.

По информации РИА Новости, в настоящее время моряки проходят регистрацию на рейс, вылет борта запланирован на 01:30 по московскому времени. Самолёт должен прибыть в столичный аэропорт «Домодедово».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня российский танкер был задержан СБУ на основании того, что данное судно, по сведениям Киева, блокировало украинские военные корабли во время инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Члены экипажа танкера позднее были освобождены и выехали с Украины в Молдавию.

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