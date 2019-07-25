Минск, , 23:08 — REGNUM

Официальный Минск рассчитывает на поддержку латвийского правительства в заключении нового базового договора между Белоруссией и Евросоюзом. Об этом сегодня, 25 июля, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей по итогам состоявшихся в Минске переговоров с главой МИД Латвии Эдгаром Ринкевичем.

Глава белорусской дипломатии заявил журналистам о надеждах на «поддержку наших латвийских друзей в решении этого и других ключевых вопросов белорусско-европейских отношений — таких, как подписание приоритетов партнерства». При этом Макей подчеркнул: Белоруссия не стремится стать членом ЕС.

Макей прокомментировал также уровень двусторонних отношений, отметив: «В принципе каких-то больших проблем между нашими странами не существует».

Отметим, что в последние годы официальный Минск воздерживается от критики неонацизма в Прибалтике. В свою очередь прибалтийские этнократии снизили активность в демонстративной поддержке русофобствующей прозападной оппозиции в Белоруссии, ратующей за разрыв договора о Союзном государстве с Россией и членство постсоветской республики в ЕС и НАТО.