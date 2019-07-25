Вена, , 22:30 — REGNUM

Объявленный Веной в международный розыск гражданин России Игорь Зайцев подозревается в попытке завербовать отставного высокопоставленного военнослужащего вооружённых сил Австрии, сообщили в прокуратуре страны.

По мнению австрийской стороны, российский гражданин пытался склонить 70-летнего полковника в отставке к оказанию помощи секретной разведывательной службе и выдаче государственной и военной тайны.

Напомним, ранее сегодня МВД Австрии объявило в розыск 65-летнего Игора Зайцева, подозреваемого в шпионаже в пользу ГРУ. В Вене считают, что мужчина вёл тайную разведывательную деятельность, нанося тем самым ущерб республике.

Читайте ранее в этом сюжете: В Австрии заявили о разоблачении «шпиона ГРУ»