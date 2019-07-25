Вашингтон, , 21:59 — REGNUM

В Вашингтоне пока не принято окончательного решения по срокам введения санкций в отношении Турции в связи с закупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом сообщила на брифинге 25 июля пресс-секретарь Госдепартамента США Морган Ортэгус.

Герб Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Конкретных сроков по санкциям пока нет. Конечно, мы продолжаем обсуждать это с турецкой стороной», — сказала она.

Соединённые Штаты уже неоднократно угрожали Турции санкциями за контракт с Россией по ЗРК С-400, но Анкара всё же приняла решение о закупке российских систем ПРО после срыва переговоров с американскими и европейскими производителями.

Ранее сегодня в американских СМИ появилась информация со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп на заседании членов Республиканской партии в Белом доме признался в нежелании накладывать санкции на Турцию.

Министерство обороны Турции 25 июля сообщило о завершении Россией первого этапа поставок С-400. Полностью реализовать контракт стороны планируют к апрелю 2020 года.