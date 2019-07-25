Нью-Йорк, США, , 21:44 — REGNUM

ООН призывает Москву и Киев воздержаться от эскалации ситуации с задержанием российского танкера Службой безопасности Украины. Об этом заявил на брифинге 25 июля официальный представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак.

Он напомнил, что в ООН ранее уже выражали обеспокоенность инцидентом с украинскими военными кораблями в Керченским проливом в ноябре 2018 года и теперь вновь подчеркивают «необходимость избегать любой эскалации».

Напомним, ранее сегодня российский танкер Neyma был задержан СБУ в порту Измаил. В Киеве считает, что данное судно блокировало украинские военные корабли во время инцидента в Керченском проливе. При этом члены экипажа танкера вскоре были освобождены и в настоящее время возвращаются на родину.

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