Вена, , 21:01 — REGNUM

МВД Австрии объявило в розыск гражданина России, подозреваемого в шпионаже в пользу главного разведывательного управления (ГРУ), сообщает 25 июля пресс-служба ведомства.

Австрийское МВД считает, что 65-летний Игорь Егорович Зайцев вёл тайную разведывательную деятельность, причиняя этим ущерб Австрийской республике.

Подробности пока не сообщаются.

Посольство России в Австрии эти сообщения не комментирует.

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