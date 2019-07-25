Махачкала, , 20:31 — REGNUM

В правительстве Дагестана появились два новых главы ведомства. На должность министра сельского хозяйства и продовольствия назначен Абзагир Гусейнов. Руководителем комитета по лесному хозяйству стал Вагаб Абдулхамидов. Указ об этом подписал 25 июля глава республики Владимир Васильев.

О Гусейнове известно, что до назначения на должность министра он работал в министерстве на должности начальника управления агропродовольственных рынков, пищевой и перерабатывающей промышленности, развития сельскохозяйственной потребительской кооперации, конкуренции и экспортного потенциала.

Абдулхамидов ранее работал начальником отдела охраны лесов, заместителем генерального директора ГАУ Московской области «Центральное лесохозяйственное объединение». Оба новых назначенца — победители кадрового конкурса «Дой Дагестан».

Читайте также: Победители кадрового конкурса «Мой Дагестан» возглавят два министерства РД