Махачкала, , 15:20 — REGNUM

Глава Республики Дагестан Владимир Васильев анонсировал назначения новых руководителей в Министерство сельского хозяйства и продовольствия и Комитет по лесному хозяйству региона, сообщает газета «Махачкалинские известия». В ближайшее время эти должности займут победители республиканского кадрового конкурса «Мой Дагестан».Пост министра сельского хозяйства получит начальник управления агропродовольственных рынков, пищевой и перерабатывающей промышленности, развития сельскохозяйственной потребительской кооперации, конкуренции и экспортного потенциала Минсельхозпрода Республики Дагестан Абзагир Гусейнов, а руководителем Комитета по лесному хозяйству станет начальник отдела охраны лесов, заместитель генерального директора ГАУ Московской области «Центральное лесохозяйственное объединение» Вагаб Абдулхамидов.Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Мой Дагестан» — кадровый конкурс, который в 2018 году проводило правительство республики при поддержке автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей». Его победители, 54 человека, вошли в кадровый резерв и получили возможность дальнейшего трудоустройства в органы власти Дагестана.

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