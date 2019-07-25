Москва, , 20:11 — REGNUM

Провокация с захватом российского танкера в украинском порту Измаил готовилась заблаговременно. Об этом сообщил политолог Михаил Маркелов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Речь идёт не только об этом судне, но и о политике страны в целом. Если эта власть так сейчас протягивает нам руки, то скоро эта же власть протянет ноги. Эта провокация готовилась не один день. Буквально за несколько дней до захвата этого судна что произошло: госпожа Денисова (уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека — примечание ИА REGNUM ) делает необоснованное заявление. Она говорит о том, что украинские моряки, которые находятся под следствием, будут освобождены. Ни одна из сторон это не подтверждает. Тут же, следом, происходит захват этого судна. Связь прямая получается», — отметил Маркелов.

Как сообщало ИА REGNUM, экипаж российского танкера, захваченного Службой безопасности Украины в порту Измаил, возвращается в РФ.

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