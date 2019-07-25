Тунис, 25 июля 2019, 19:36 — REGNUM

Исполняющим обязанности президента Туниса назначен спикер парламента Мохамед Эннасер, 25 июля передает агентство Reuters.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 25 июля стало известно о гибели от болезни 92-летнего президента Туниса Беджи Каида Эс-Себси, возглавлявшего страну с 2014 года.

В течение последних двух месяцев Эс-Себси неоднократно подвергался госпитализации в критическом состоянии. В последний раз это произошло непосредственно перед кончиной.

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