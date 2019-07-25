Москва, , 19:15 — REGNUM

Задержание российского танкера в Одессе стало реализацией того, что все и так ожидали — президента Украины Владимира Зеленского втравили в конфликт с Россией и теперь именно он будет нести ответственность за всё происходящее в отношениях двух стран. Об этом заявил председатель экспертного совета Фонда «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Карапуз сделал первый шаг — и да, его толкнули в спину. Я с этим, пожалуй, соглашусь. Его как слабую фигуру обязательно должны были втравить, и вот теперь втравили. Нам причём неважно — он руководил операций, не он… Он за всё отвечает, потому что вся полнота власти теперь у него!» — заявил Трофимчук.

При этом не следует забывать, что изначально Москва предоставила новым киевским властям шанс на то, чтобы пойти навстречу и смягчить противоречия. Теперь уже видно, что Киев такой возможностью воспользоваться пренебрёг.

«Россия сразу сказала: мы посмотрим на первые шаги новой киевской власти. И вот они эти шаги сделаны. Более того, буквально сегодня заявлено, что во всех средствах массовой информации, что киевская власть будет расширять пакет антироссийских санкций», — отметил он.