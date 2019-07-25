Рига, , 18:18 — REGNUM

Большинство евродепутатов (458) проголосовали «за» принятие резолюции «с требованием к России об освобождении всех политзаключенных с Украины и о прекращении преследования активистов». Среди тех, кто поддержал принятие документа, были и депутаты от Латвии — бывший мэр Риги Нил Ушаков и его экс-заместитель Андрис Америкс, сообщает сегодня, 25 июля, новостной портал delfi.lv.

Большинство латвийских депутатов поддержали «антироссийскую» резолюции, а именно Андрис Америкс («Согласие»), Ивар Иябс («Для развития/За!»), Сандра Калниете («Новое единство»), Нил Ушаков («Согласие») и Инесы Вайдере («Новое единство»). Против же принятия резолюции выступили Татьяна Жданок («Русский союз Латвии») и Даце Мелбарде («Национальное объединение»).

Всего против резолюции проголосовало 80 евродепутатов, а еще 89 воздержались.

Напомним, довольно часто партию «Согласие» в СМИ, в том числе и некоторых российских, называют «пророссийской», что в корне не верно. За время пребывания Ушакова на посту мэра Риги и дважды становясь победителями на парламентских выборах, хоть и оставаясь в Сейме Латвии в оппозиции, в Латвии образование на русском языке — от детского садика до университета — попало под запрет, а сам Ушаков заявлял, что «Крым должен оставаться в составе Украины».

При этом Ушаков был частым гостем во властной Москве, а его реверансы в пользу латвийских националистов и в ущерб русскоязычному населению часто называли попыткой пройти в правящую коалицию и правительство, договорившись хоть с одной из прошедших в парламент партий.

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