Таллин, , 18:16 — REGNUM

Среди прибалтийских республик Эстония признана наиболее инновационной страной. Как сообщает новостное агентство LETA, согласно новому Глобальному индексу инноваций Эстония заняла 24 место в мире.

Позиция Латвии в рейтинге осталась на уровне прошлого года — 34 место, соседняя Литва же оказалась ниже — на 38 месте. Отмечается, что показатель 2019 выше на два пункта, чем в 2018 году.

Самой инновационной страной мира авторы исследования признали Швейцарию, которая занимает 1-е место с 2011 года.

Всего в Глобальном индексе инноваций 129 стран оценивались по 80 различным факторам, влияющим на инновации, среди них: политическая обстановка, образование, инфраструктура и развитие бизнеса.