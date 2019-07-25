Москва, , 16:51 — REGNUM

В Госдуме рассчитывают на оценку международным сообществом факта задержания Украиной российского танкера, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июля.

«Убежден, что недопустимые действия Украины по отношению к гражданскому судну должны получить соответствующую оценку международного сообщества», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Киев грубейшим образом нарушает не только морское право, но и международное законодательство, отметил парламентарий.

«В случае, если власти Украины не отпустят в ближайшее время российский танкер и всех россиян, которые на нем находится, России придется ставить этот вопрос на уровне СБ ООН и других международных организаций. Мы ждем официальных объяснений и извинений со стороны Киева», — заявил Железняк.

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