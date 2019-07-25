Рим, , 16:11 — REGNUM

Фракция Демократической партии в парламенте Италии намерена открыть процесс вынесения недоверия министру внутренних дел, вице-премьеру Маттео Сальвини, заявил в четверг, 25 июля, депутат Энрико Борги, передает Mediaset.

Либералы считают Сальвини виновным в якобы имевшем место получении партией Сальвини «Лига» незаконного финансирования из России. Бывшей правящей партии принадлежит около 20% мест в парламенте.

Как сообщалось ранее, СМИ распространили аудиозапись, на которой один из коллег Сальвини по партии, глава ассоциации «Ломбардия — Россия» Джанлука Савоини якобы обсуждает с российскими предпринимателями получение 65 млн евро посредством ряда операций с продажей топлива. Прокуратура начала проверку этих данных.

Итальянские оппозиционеры убеждены, что «Лига» таким образом пыталась получить «русские деньги». Сальвини заявил, что никаких средств из России партия никогда не получала и что он не давал Савоини никаких заданий. Лидер «Лиги» выразил готовность к проверке счетов партии.

Смысл своего предположительного разговора с российскими бизнесменами Савоини, по словам Сальвини, должен объяснить сам. Савоини уже был вызван в прокуратуру, но отказался от дачи показаний на этой стадии процесса. Еще один участник разговора в ресторане «Метрополь» заявил журналистам, что ничего противозаконного в этой беседе не было и политики она не касалась.

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