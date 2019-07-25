Москва, , 15:28 — REGNUM

Если задержание российского танкера СБУ Украины — это попытка ускорить возвращение украинских моряков, арестованных в России за провокации в Керченском проливе, то такие меры не помогут. Об этом заявил источник РИА Новости в МИД РФ.

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«Не хотелось бы думать, что этот шаг был предпринят в качестве «набора материала для обмена», — отметил собеседник.

Он напомнил о задержании в Азовском море судна «Норд», что привело к эскалации напряжённости в Азовском море и Керченском проливе. В этой связи представитель МИД РФ считает, что «Украина должна подумать о тех последствиях, которые могут произойти».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 25 июля, служба безопасности Украины задержала в порту Измаил российский танкер NEYMA. В ведомстве заявили, что это судно якобы блокировало украинские военные корабли «Никополь», «Бердянск» и буксир «Яны Капу» в Керченском проливе в ноябре 2018 года, назвав такие действия «актом вооружённой агрессии». В СБУ утверждают, что танкер был перекрашен и сменил название на NIKA SPIRIT.

На судне следователи СБУ провели обыски, в ходе которых изъяли документы, записи радиопереговоров и бортовые журналы. Кроме того, были допрошены члены судокоманды.