Киев, , 15:13 — REGNUM

Служба безопасности Украины показала кадры с задержанного российского танкера NEYMA, видео опубликовано 25 июля на YouTube-канале ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня СБУ задержала в порту Измаил российский танкер, который, как считают в Киеве, блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в ноябре прошлого года. На танкере были проведены обыски, в ходе которых изъяты документы, необходимые для установления истины в производстве, а также записи радиопереговоров и бортовые журналы, заявили в СБУ.

Читайте также: Следователи СБУ провели обыски на задержанном российском танкере