Киев, 25 июля 2019, 15:13 — REGNUM
Служба безопасности Украины показала кадры с задержанного российского танкера NEYMA, видео опубликовано 25 июля на YouTube-канале ведомства.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня СБУ задержала в порту Измаил российский танкер, который, как считают в Киеве, блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в ноябре прошлого года. На танкере были проведены обыски, в ходе которых изъяты документы, необходимые для установления истины в производстве, а также записи радиопереговоров и бортовые журналы, заявили в СБУ.
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