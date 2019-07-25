Киев, , 15:05 — REGNUM

На российском танкере NEYMA, который был задержан в порту Измаил на Украине, проведены обыски. Об этом заявили в пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ) 25 июля.

«Сейчас группой следователей СБУ, военных прокуроров и пограничников на задержанном танкере закончено санкционированные украинским судом следственные действия», — говорится в сообщении ведомства.

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Уточняется, что в ходе обысков были изъяты документы, необходимые для установления истины в производстве, а также записи радиопереговоров и бортовые журналы. Кроме того, были допрошены члены судокоманды.

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«Судно признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте», — добавили в СБУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 25 июля, служба безопасности Украины задержала в порту Измаил российский танкер NEYMA. В ведомстве заявили, что это судно якобы блокировало украинские военные корабли «Никополь», «Бердянск» и буксир «Яны Капу» в Керченском проливе в ноябре 2018 года. В СБУ утверждают, что танкер был перекрашен и сменил название на NIKA SPIRIT.