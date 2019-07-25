Брюссель, , 11:11 — REGNUM

Премьер Молдавии Майя Санду и председатель парламента Зинаида Гречаная совершают совместный визит в Брюссель. Как передает ИА REGNUM, на их встречах с руководством Еврокомиссии и Европарламента обсуждали развитие отношений Молдавии с ЕС и приоритеты внутренней и внешней политики Молдавии.

Санду и Гречаная говорили о том, что вместо продвижения геополитической повестки власти сконцентрируются на борьбе с коррупцией, реформах, создании независимой юстиции и расследовании мошеннических схем и кражи 1 млрд евро из банковской системы страны, а также повышением уровня жизни граждан.

Санду также сообщила, что Молдавия вернется к пропорциональной избирательной системе, отмененной прежними олигархическими властями. Премьер также сказала, что молдавское общество в течение многих лет раскалывали по геополитическому принципу, и теперь новые власти пытаются этот раскол преодолеть.

Отметим, что это первая совместная зарубежная поездка представителей новой молдавской правящей коалиции в лице Партии социалистов, которую представляет Гречаная, и правого блока ACUM, одним из лидеров которого является Санду.