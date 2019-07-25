Турин, Италия, , 10:43 — REGNUM

Политические активистки из Турина (Италия) призывают женщин принять участие в акции солидарности с капитаном судна Sea-Watch 3 Каролой Ракете, прославившейся из-за ареста властями Италии в порту Лампедузы. Две студентки театрального вуза выступают с инициативой #freenipplesday (букв. «день свободных сосков»), пишет газета Heute со ссылкой на итальянские средства массовой информации.

По задумке Николетты Нобиле и Джулии Триверо участницы акции солидарности должны снять бюстгальтеры в субботу 27 июля и прийти без них на работу или учебу. Из газет они узнали, что Карола Ракете предпочитает не носить эту деталь женского гардероба.

«Наш протест может показаться ироничным и провокационным, но у него серьезная цель. Мы живем в эпоху, когда политические дебаты заслоняются незначительными деталями, отвлекающими внимание от важного контента. Кроме того, они служат для того, чтобы унижать женщин и демонизировать женское тело», — сказали девушки прессе.

Желание принять участие в этой акции выразили несколько десятков женщин и несколько мужчин. Последние в этот день намерены, наоборот, примерить бюстгальтер.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября Карола Ракете выступит с докладом о спасении мигрантов в Средиземном море перед Европейским парламентом. Напомним, капитан судна немецкой неправительственной организации была арестована в конце июня за швартовку в итальянском порту вопреки запрету властей, но позже отпущена. В общей сложности она высадила в Италии 53 нелегальных мигранта.

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