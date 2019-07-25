Москва, , 13:14 — REGNUM

Госдума в третьем чтении приняла закон о продлении «дачной амнистии», передает корреспондент ИА REGNUM 25 июля. Закон в целом предусматривает комплексное упрощение порядка оформления гражданами своих прав на жилую недвижимость.

Прежде всего, до 1 марта 2021 года продлевается госучет и госрегистрация прав на недвижимое имущество — речь идет о садовом доме или жилом доме, созданном на участке, предназначенном для садоводства. Владелец должен предоставить только план объекта недвижимости и документ, подтверждающий право собственности на земельный участок.

Если в ЕГРН такое право на землю не зарегистрировано, то сведения о соответствующем объекте недвижимости, за исключением сведений о его площади и местоположении на земельном участке, указываются в техническом плане на основании проектной документации (при ее наличии) или декларации об объекте недвижимости.

Наличие уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, а также уведомления об окончании строительства или реконструкции не требуется.

Если началась стройка

Что касается дач, строительство которых на дачных или садовых земельных участках начато до 4 августа 2018 г., то собственникам предоставляется возможность воспользоваться не только упрощенным порядком регистрации, но уведомительным порядком. Надо будет до 1 марта 2021 года в органы власти, уполномоченные на выдачу разрешений на строительство, направить уведомления о планируемом строительстве.

Информирование

Закон обязывает власти всех регионов, включая Москву, Санкт-Петербург и Севастополь информировать заинтересованных о новом порядке строительства дач и домиков.

СНТ

Ряд норм касается и товариществ. Законом до 1 марта 2022 года продлевается срок, когда члены СНТ могут приобрести участки для хозяйства без торгов. Такое право есть у товариществ, созданных до 1 января 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: «Дачная амнистия» может стать вечной