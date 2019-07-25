Тула, , 08:36 — REGNUM

В последнее время среди российских чиновников массовый характер приобретают личные выезды на место происшествий, публичная реакция на жалобы и обращения населения, встречи с жителями и обсуждение с ними проблем. В Тульской области рассмотрение жалоб населения губернатор Алексей Дюмин давно поставил во главу угла. В еженедельном режиме он встречается с гражданами, выслушивает их проблемы и проводится анализ ситуации. Порой доходит до того, что Дюмину приходится обсуждать сравнительно мелкие, локальные вопросы — например, жалобы на слабый напор воды в доме или плохое состояние пешеходной дорожки. Подобные вопросы можно решить на уровне муниципальных властей, не поднимая их на губернаторский уровень. Это говорит о том, что иногда чиновники не осознают всей серьёзности ситуации и отводят вопросы населения на второй план, считая, что есть вопросы поважнее. Конечно, не в тот момент, когда проблема достигла точки кипения или требует решения без промедления.

К примеру, еще в 2017 году без эмоциональных речей Дюмин по полочкам разложил неэффективные методы работы главы Богородицкого района Иракия Маградзе и дал ему два дня, «чтобы принять правильное решение». Руководитель района написал заявление об увольнении, но осадок, как говорится, остался у всех. С тех пор губернатор жёстко контролирует общение глав муниципалитетов и членов правительства с жителями.

«К работе в социальных сетях нужно относиться так же ответственно, как и к письменным обращениям граждан. Это касается всех глав», — подчеркнул Дюмин на одном из последних заседаний.

Но и о личных встречах, глаза в глаза, глава региона не забывает.

Гражданам нужно живое общение

В Тульской области запрос на открытость региональной власти остаётся актуальным. Это подтвердили жители сразу нескольких районов региона, которые в последние месяцы посетил руководитель субъекта: Богородицк, Кимовск, Ефремов.

«Дюмин не такой наивный, он всё знает про показуху. До него так было и при Юнаке, Стародубцеве тоже. Поэтому и предупреждает, и деньги на ремонт выделил, и сроки освоения. Чем чаще приезжает, тем чище город», — написал в социальных сетях житель Богородицка Валентин Тюриков после приезда губернатора.

По примеру руководителя области, да и по регламенту, должностные лица регионального правительства (такие, как заместители главы области, зампреды, министры и председатели комитетов) тоже должны слышать и слушать людей, проводить личные приемы. Согласно исследованию экспертов «Института региональной экспертизы», в Тульской области за полгода 2019 года ими было анонсировано 96 мероприятий, касающихся общения с гражданами, однако отчеты выпустили только о 32-х. Причем по сравнению с первой половиной прошлого года количество встреч и приемов уменьшилось на 54, соответственно сократилась и отчётность о них.

Аналитики отмечают, что первое лицо Тульской области неоднократно обращало внимание подчиненных на необходимость работать в формате прямого диалога с населением и теснее взаимодействовать с муниципалитетами, откуда поступает больше всего писем, запросов и т.д. Три года назад Алексей Дюмин выступил с инициативой создать единый график приемов и встреч членов правительства, сотрудников исполнительной власти и депутатов, а в 2017-м рекомендовал главам муниципалитетов минимум раз в неделю с глазу на глаз общаться с людьми. Поручение звучало однозначно:

«Принять всех! До последнего заявителя!»

«В Тульской области создано множество современных механизмов коммуникации власти и общества: от телефона горячей линии губернатора до групп администраций районов в социальных сетях. Они позволяют решать множество локальных задач. Однако существуют сложные, многогранные проблемы, которые не имеют однозначного решения и требуют детального рассмотрения, — объясняет эксперт АНО «Институт региональной экспертизы» Вячеслав Тарасов. — На мой взгляд, понимая это, Алексей Дюмин, периодически напоминает своим подчиненным о необходимости личного приема жителей региона».

Согласно статистическим данным 2018 года, чаще всего жители Тульской области жалуются на проблемы ЖКХ — 44%. На втором месте — здравоохранение (24%), на третьем — жилищные вопросы (16%). Далее следует социальная проблематика (11%) и ремонт дорог (5%).

Чтобы избежать волнений

Тесный контакт с населением один из ведущих инструментов грамотной политики того или иного руководящего звена. Стоит вспомнить недавнюю поездку Владимира Путина к жителям затопленных территорий Иркутской области, которые за одну ночь «превратились в бомжей». Люди жаловались на отсутствие денежных компенсаций. В ручном режиме глава государства проконтролировал поручения и ускорил процесс своим присутствием. Решение о личном посещении пострадавших районов было выверенным, считают эксперты, чтобы избежать накапливающегося социального недовольства.

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По словам председателя Общественной палаты Тульской области Александра Воронцова, губернатор Алексей Дюмин действует как грамотный глава региона и не допускает провалов в системе.

«Я не скажу, что Алексей Геннадьевич копирует Владимира Путина, но образец для него в лице главы государства есть. Он развивает политику общения с гражданами на региональном уровне, — отмечает Воронцов. — Во-первых, это прямой контакт с жителями без посредников. Формат этот в нашем регионе различен, то есть руководитель не только выезжает даже в самые отдаленные уголки области, но и проводит личные приемы по скайпу. При этом присутствуют люди, которые отвечают за ту или иную сферу, тут же идет мгновенная реакция, поручения, идет диалог. И гражданин уже видит, что процесс запущен, причем по указанию высшего должностного лица. И личный контроль руководителя региона подстегивает чиновников».

По словам Воронцова, случаи, когда те или иные ведомства и руководители районов и городов иногда пытаются замалчивать историю с обращениями граждан и, что называется, отодвинуть на второй план, бывали. Но сценарии «схода на нет» практически исключены.

«Когда Дюмин берёт что-то под личный контроль, то рано или поздно это всплывает и тогда спросы с таких подчиненных в два раза больше. Любой чиновник, начиная с районного уровня, заканчивая региональным, понимает, что отвертеться не получится. Губернатор всегда возвращается к поднятой проблеме и проверяет: если она решена, то выражается благодарность, а если нет, то санкции достаточно жесткие», — объясняет председатель Общественной палаты Тульской области.

Причем последствия действительно могут быть серьезными — вплоть до увольнения. Однако такими мерами в Тульской области в последнее время «не балуются».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2018 году количество обращений от населения в адрес властей составило 24 тысячи. Годом ранее их было больше — 27 тысяч. Начиная с апреля 2019 года губернаторский «Час контроля» проходит в новом формате. Обращения граждан теперь рассматриваются Алексеем Дюминым с участием заявителей и руководителей органов исполнительной власти региона.

Эксперты тогда объяснили выстроенную губернатором схему, исходя из его личных качеств и стилем управления, который выработался в период его совместной работы с Владимиром Путиным.

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