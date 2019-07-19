19 Июля
15:50
Президент России Владимир Путин 19 июля посещает Иркутскую область. За последний месяц это уже второй визит. Последний раз глава государства был в Приангарье 29 июня.
Президент осмотрит подтопленные районы и посетит пункты долговременного размещения граждан, которые в результате паводка потеряли жильё.
Также Владимир Путин проведёт совещание по ликвидации последствий мощного паводка. В нём примут участие члены правительства Российской Федерации, руководители различных ведомств, а также главы муниципальных образований, пострадавших от стихии.