Вашингтон, , 04:59 — REGNUM

Радость по поводу возможности маневрирования секретного американского космического мини-шаттла X-37B высказала экс-министр ВВС Соединённых Штатов Хизер Уилсон, сообщает military.com.

Как пояснила Уилсон, этот мини-шаттл способен функционировать на эллиптической орбите. При этом он может изменить свой курс во время нахождения на близком расстоянии от Земли.

«Это означает, что наши противники не знают, где корабль появится в следующий раз. И мы знаем, что это сводит их с ума», — отметила Уилсон.

Напомним, производителем X-37B является Вoeing. Корабль создан для испытания будущих технологий.

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