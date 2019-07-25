Сеул, , 02:08 — REGNUM

Две ракеты были запущены из Северной Кореи, сообщает 25 июля Рёнхап.

Уточняется, что, по данным южнокорейских военных, снаряды были запущены из районов города Вонсана (Северная Корея): первый в 5:34 (время местное), второй — в 5:57 (время местное).

Снаряды преодолели расстояние в 430 км. Пока не известно, что за снаряды были запущены из Северной Кореи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Рёнхап распространило информацию о запуске одной ракеты с территории Северной Кореи.

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