Москва, , 18:03 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский не имеет шансов на второй срок и сам на него едва ли рассчитывает. Об этом заявил заявил председатель экспертного совета Фонда «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Второго срока у президента Зеленского и его группы не будет. Это абсолютно исключено. Поэтому они будут рвать бюджет Украины по полной программе. С особым цинизмом и жестокостью», — заявил Трофимчук.

При этом уже сейчас можно видеть, как Зеленского и его окружение толкают против России, на срыв минских договорённостей — и никакого сопротивления этому новые власти не оказывают, отметил политолог.

«Мы видим прямые заявления, которые исходят из его окружения. Они прямо говорят, те, кто близко с Зеленским находятся, что никакой автономии Донбассом не будет. Не предполагается никакой амнистии не будет. Но может быть милостливо рассмотрим вариант русского языка для Донбасса», — подчеркнул он.