Москва, , 00:05 — REGNUM

Сегодня, 24 июля, состоится завершающее весеннюю сессию пленарное заседание Госдумы, сообщает ИА REGNUM. Всего с января нижняя палата парламента приняла около 300 законов, что ниже показателя за осеннюю сессию 2018 года. Однако депутатов устраивает такой результат — они отмечают рост качества законопроектной работы, в первую очередь за счет более скрупулезной работы комитетов.

Прежде всего, парламентарии работали над реализацией послания президента РФ Федеральному собранию, а также нормами, направленными на запуск реализации национальных проектов.

Самым обсуждаемым законопроектом сессии, по мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, стал закон о паллиативной помощи. Такая помощь представляет собой комплекс мероприятий, включающих медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера и уход, осуществляемые в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан и направленные на облегчение боли, других тяжелых проявлений заболевания.

Кроме того, среди социальных законов следует отметить защиту социальных выплат от долговых взысканий, право на алименты для предпенсионеров, повышение выплат на первого и второго ребенка, ряд законов, направленных на поддержку семей с ипотекой, статус ветеранов боевых действий для ополченцев Дагестана, продление «дачной амнистии» до 1 марта 2021 года, запрет на передачу долгов по ЖКХ коллекторам.

Госдума приняла ряд законов, направленных на повышение безопасности на дорогах. Прежде всего, ужесточено наказание за езду в состоянии опьянения, повышены санкции для виновников ДТП, скрывшихся с места аварии, установлено наказание — вплоть до уголовного за непропуск скорой помощи, а также заодно за нападение на врачей. Кроме того, депутаты приняли закон по тарифам ОСАГО, а также ужесточили требования к техосмотру.

В сфере экономики Госдума уточнила федеральный бюджет на 2019 год, приняла пакет законов, направленных на борьбу с «зарплатным рабством», приняла нормы по поддержке отечественного производителя, в том числе снизила НДС на плодово-ягодную продукцию, поддержала виноделие, а также повысила НДС на пальмовое масло. Особое внимание было уделено развитию цифровой экономики, созданию маркетплейсов банковских услуг, краудфандингу, при этом нижняя палата парламента ограничила непрофессиональных инвесторов — обычных физлиц в праве на инвестиции. Кроме того, был принят ряд законов в сфере госзакупок.

Одновременно парламентарии боролись с билетной мафией, запретили хостелы в жилых домах, разрешили посещать родственников в реанимации.

Международная деятельность

Госдума активно вела международную деятельность. Делегация РФ вернулась в ПАСЕ, парламентарии приняли участие в работе ПА ОДКБ, МПС, в очередной сессии парламентского собрания России и Белоруссии, кроме того, 1−3 июля в Москве прошел широкомасштабный Второй Международный форум «Развитие парламентаризма». Участники из 132 стран мира, в том числе 41 спикер, в течение трех дней работали в рамках круглых столов и секций, а также на мероприятиях парламентской конференции «Россия-Африка».

Надо также обратить внимание на то, что Госдума оперативно реагировала на перемены в международной сфере, в частности, приняла закон о приостановлении Российской Федерацией Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и приняла заявление с призывом ввести дополнительные экономические меры в отношении Грузии.

Кроме того, на пленарных заседаниях нижней палаты парламента выступили председатель Национального совета Словацкой Республики Андрей Данко, председатель Палаты депутатов Парламента Итальянской Республики Роберто Фико, президент Республики Ангола Жоау Лоуренсу, президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, а также председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаная.

Крым

Законодатели продолжали принимать законы в связи с воссоединением Крыма с Россией, прошли торжественные мероприятия в связи с пятилетием крымской весны. 20 марта 2019 года по предложению спикера Госдумы Вячеслава Володина была создана рабочая группа для проведения анализа ущерба, понесенного полуостровом за период нахождения их в составе Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: Володин отметил качество работы Госдумы в весеннюю сессию