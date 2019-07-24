Москва, , 16:44 — REGNUM

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал новые обвинения в адрес России о якобы продолжающемся вмешательстве Москвы в американские выборы. Соответствующее сообщение Пушков опубликовал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Напомним, что директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй на слушаниях в сенате Конгресса США заявил, что Россия якобы продолжает свое коварное вмешательство в американские выборы и делает это прямо в тот момент, когда он — глава ФБР — выступает перед американскими сенаторами.

Пушков обратил внимание на тот факт, что вообще-то, уже почти 10 месяцев как, в США не проходили никакие выборы. Иными словами, России просто не во что вмешиваться.

«В США уже 10 месяцев нет никаких выборов, а директор ФБР заявляет в сенате, будто Россия «продолжает вмешиваться в них». Нельзя вмешаться в то, чего нет. Но сенаторы кивают, у них нет вопросов», — пишет Пушков.

Он пояснил, что страшилка «русского вмешательства» нужна для того, чтобы иметь почву для атаки на действующего американского президента Дональда Трампа и для поддержания градуса антироссийской истерии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, никто так и не нашел никаких внятных доказательств вмешательства России в американские выборы, но в США все продолжает об этом твердить.