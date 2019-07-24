Великий Новгород, , 16:00 — REGNUM

Депутата Новгородской областной думы Сергея Вяткина («Единая Россия»), признанного судом виновным в хищении и приговорённому к реальному сроку лишения свободы в колонии-поселении, лишили полномочий сегодня, 24 июля, на очередном заседании регионального парламента. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Новгородской областной думы, постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Вяткина было принято на основании его личного заявления.

Здание правительства Новгородской области © A.Savin, WikiCommons

При этом представление с требованием досрочно прекратить полномочия народного избранника внесла и прокуратура Новгородской области.

«Вступившим 16 июля 2019 года в законную силу приговором Новгородского районного суда депутат областной думы VI созыва Сергей Вяткин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Хищение вверенного чужого имущества с использованием служебного положения, в особо крупном размере»), что не согласуется с правовым статусом депутата законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации», — отмечается в представлении прокурора.

Отметим, что накануне, 23 июля, Сергей Вяткин провёл заседание комитета по законодательству и местному самоуправлению Новгородской областной думы, в котором он занимал пост заместителя председателя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вяткин признан виновным в хищениях в период своей предвыборной кампании в 2016 году: 23 мая 2019 года Новгородский районный суд приговорил его к 1,5 годам колонии-поселения, Вяткин пытался оспорить приговор, но Новгородский областной суд 16 июля оставил его в силе. Членство Сергея Вяткина в партии «Единая Россия» приостановлено.

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Напомним также, что это уже второй депутат Новгородской областной думы шестого созыва, лишённый полномочий в связи с коррупционным скандалом. В 2017 году по представлению прокурора области были досрочно прекращены полномочия ещё одного члена фракции «Единая Россия» Юрия Ивлева, осуждённого Останкинским районным судом Москвы на 4,5 года колонии по делу о мошенничестве. При этом формальным поводом для прекращения полномочий депутата Ивлева стал факт непредоставления им в срок сведений о доходах и имуществе.

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