Новгородская облдума решила не спешить с заменой осуждённого депутата

Великий Новгород, , 17:07 — REGNUM Депутаты Новгородской областной думы решили не торопиться с выделением бюджетных средств в сумме более 4,8 млн рублей на проведение выборов депутата регионального парламента по одномандатному округу № 9 — по этому округу в 2016 году был избран депутат Сергей Вяткин, которого Новгородский районный суд приговорил к 1,5 годам колонии за растрату. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, средства на дополнительные выборы двух депутатов областной думы на общую сумму 11,8 млн рублей предложило выделить региональное правительство.

Речь также идёт о выборах по одномандатному избирательному округу № 1, вакантное место по которому освободилось после избрания Сергей Бусурина мэром Великого Новгорода. По этому округу 26 мая «Единая Россия» уже провела предварительное партийное голосования.

«На комитете по финансам и бюджету рассмотрели этот вопрос. Предлагаем суммы по округу № 1 оставить, а по этому округу исключить, так как ещё нет законных оснований», — пояснил депутат Николай Верига.

Он также сообщил коллегам, что Вяткин будет обжаловать приговор Новгородского районного суда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутат Новгородской областной думы Сергей Вяткин («Единая Россия») признан виновным в растрате по ч.4 ст.160 УК РФ. Ущерб оценивается на сумму более 1,8 млн рублей, которые, как установил суд, депутат потратил на собственный PR в рамках избирательной кампании по выборам в облдуму в 2016 году. Суд приговорил депутата к реальному сроку лишения свободы — 1,5 годам колонии-поселения. Приговор в законную силу пока не вступил. Депутат может его обжаловать в Новгородском областном суде.

Сергей Вяткин в 2016 году входит в состав думской фракции «Единая Россия», при этом его членство в региональном отделении партии было приостановлено после возбуждения уголовного дела.

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Вяткин возглавляет совет Новгородского городского представительства «Ассоциации товаропроизводителей «Новгород», в Новгородской областной думе он занимает пост заместителя председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению.

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