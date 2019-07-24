Тегеран, , 11:44 — REGNUM

Бывший директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано мог быть убит, сообщает иранское издание Tasnim со ссылкой на неназванные источники.

По их данным, Амано мог быть убит «Израилем в сотрудничестве с США за отказ поддаться давлению и выдвинуть новые сфабрикованные обвинения против ядерной программы Ирана».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что итоги последних встреч Совета директоров МАГАТЭ и Совета безопасности ООН говорят о том, что все мировое сообщество «объединилось против США», относясь с негодованием к их антииранской политике.

Напомним, о смерти 72-летнего Юкия Амано стало известно 22 июля. Амано занимал пост главы МАГАТЭ с 2009 года. До этого времени он был послом Японии в агентстве, а также занимал различные должности в японском внешнеполитическом ведомстве.

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