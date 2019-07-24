Пекин, 24 июля 2019, 07:43 — REGNUM
В настоящее время отношения в военной сфере между Пекином и Москвой находятся на высоком уровне и продолжают развиваться. Так, за последние семь лет военнослужащие двух государств провели семь раундов стратегических консультаций. А в 2018 году военнослужащие КНР впервые приняли участие в стратегических учениях «Восток». Об этом говорится в «Белой книге по национальной обороне Китая в новую эпоху», опубликованной сегодня, 24 июля, канцелярией по делам печати Китая.
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Сильный политический жест: о военном соглашении России и Китая
«Военное сотрудничество Китая и России в военной области […] играет значительную роль в поддержании глобальной стратегической стабильности», — приводит ТАСС выдержку из документа.
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Также отмечено, что вооружённые силы двух государств продолжают развивать механизмы обменов на всех уровнях, расширили сотрудничество в рамках обменов на высоком уровне, в области военных учений, технологий и борьбы с терроризмом.
Как сообщало ИА REGNUM, Китай и Россия готовятся заключить соглашения о военном сотрудничестве между министерствами обороны двух стран. Инициатором выступило Минобороны РФ. На днях правительством Российской Федерации одобрило проведение переговоров с Китайской Народной Республикой по поводу заключения этого соглашения.
Добавим, что, по мнению экспертов, сближение России и Китая и их совместная работа над созданием многополярного мира — это кошмарный сон для США и других стран Запада.
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