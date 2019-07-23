Хмеймим, Сирия, , 23:07 — REGNUM

Отряды боевиков, остающиеся в Идлибской зоне деэскалации, за прошедшие сутки подвергли обстрелам восемь поселений, сообщил 23 июля на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

Миномет. Сирия Mil.ru

По данным офицеров российского ЦПВС, были обстреляны населённые пункты в трёх сирийских провинциях.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Скальбия, Шария, Кафер-Нбуда, Хуайз и Джалама провинции Хама, Джамалия провинции Алеппо, а также Руайсет-Эль-Хорш и Мортлу провинции Латакия», — сказал Алексей Бакин.

О погибших и раненых информации не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, незаконные вооружённые формирования из Идлибской зоны практически ежедневно устраивают обстрелы сирийских населённых пунктов.

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