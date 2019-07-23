Москва, , 17:28 — REGNUM

Вслед за Государственной думой верхняя палата парламента поддержала поправки в законы «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и «О противодействии коррупции», которые предложил вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

Представляя поправки, он обратил внимание на то, депутаты сельских поселений являются самым близким к людям уровнем власти. При этом свои обязанности они исполняют бесплатно и в свободное от основной работы время, фактически взяв на себя общественную нагрузку.

«Обычно это учителя, врачи, библиотекари и другие специалисты, которые получают зарплату на основном месте работы, а после нее занимаются еще и общественной нагрузкой. Несмотря на это, требования к отчетности для них предусмотрены такие же строгие, как для депутатов Госдумы», — отметил он.

В соответствии с предлагаемыми поправками, сельские депутаты, осуществляющие свои полномочия на непостоянной основе, должны будут представлять сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также аналогичные данные о супругах и несовершеннолетних детях в случае совершения в течение отчетного года крупных сделок. В данном случае речь идет о приобретении земельного участка, объектов недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций на сумму, которая превышает общий доход депутата и его семьи за три предыдущих года. Если же таких сделок не совершалось, то будет достаточно сообщить об этом главе региона в установленном порядке. Единственный раз, когда сельскому депутату придется подавать декларацию, — в течение четыре месяцев после избрания (так называемая нулевая декларация).

Как отметил Андрей Турчак, поправки сохраняют прозрачность совершения сельскими депутатами крупных сделок, не распространяются на сельских депутатов, осуществляющих полномочия на постоянной основе.

«Предлагаемые изменения не приведут к смягчению антикоррупционных требований, — подчеркнул он. — При этом позволят значительно снизить нагрузку на контрольные органы, что в свою очередь означает усиление контроля там, где это более эффективно и необходимо».

Еще один одобренный сенаторами закон предусматривает введение альтернативных мер ответственности местных депутатов за предоставление заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. В настоящее время, пояснил Андрей Турчак, за данные нарушения законом предусмотрена единственная форма ответственности — сложение полномочий.

«Порядок применения альтернативных мер ответственности будет устанавливаться региональным законодательством. При этом в случае серьезных нарушений антикоррупционных требований возможность применения досрочного прекращения полномочий местного депутата сохраняется», — пояснил он.

По словам Андрея Турчака, введение альтернативных мер ответственности даст возможность гражданам, имеющим значительный опыт и высокую квалификацию, продолжить осуществлять депутатские полномочия в муниципальном образовании — если нарушения были допущены при отсутствии умысла предоставить недостоверные сведения, либо с учетом иных объективных обстоятельств.