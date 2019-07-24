Пекин, , 02:31 — REGNUM

Стоит только Вашингтону и Пекину громогласно заявить о достижении «окончательных договоренной» о прекращении торгового конфликта и разрешении политических трений друг с другом, как сразу со стороны США происходят новые провокации, не дающие международному блюду остыть в горшке. Почему и нынешняя договоренность между Си Цзиньпином и Дональдом Трампом не стала исключением и куда может завести новое обострение, рассказывает обозреватель ИА REGNUMВладимир Павленко.

Си Цзиньпин и Дональд Трамп. Осака, 28 июня 2019 года

Похоже, что попытки Трампа навести порядок в американо-китайских отношениях наталкиваются на принципиальное несогласие той части группировок американского политикума, которая ради подножки собственному президенту готова идти на риск для собственной страны. Теперь, после Осаки, когда вопрос о дополнительных тарифных ограничениях был разрешен к удовольствию обеих сторон и казалось, что теперь отношения США и КНР начнут улучшаться, подножка последовала со стороны американских «ястребов».

Поставка вооружений на Тайвань, проведенная демонстративно на следующий день после договоренности Си и Трампа, вызвала резкую критику со стороны Пекина. Китайский МИД заявил, что военно-техническое сотрудничество с Тайванем нарушает «принцип единого Китая», подогревает сепаратистские силы и исключает нормальные отношения с материковым Китаем. Таким образом США очередной раз показали себя опасным партнером, договоренности с которым требуют большой осторожности, ведь внутриполитическое противоборство в этой стране может свести на нет все позитивные усилия, даже если инициатива таковых исходит, казалось бы, от самого американского руководства.

Читайте статью Владимира Павленко «Как далеко может завести новый «тайваньский кризис»?»