Пекин, , 14:54 — REGNUM

Китайские компании, создавшие истребители J-20 и FC-31, ведут между собой соревнование по разработке самолета-невидимки для авианосцев следующего поколения ВМС НОАК. Об этом пишет издание South China Morning Post.

Сейчас Китай в качестве палубного истребителя использует J-15, основанный на прототипе российского истребителя третьего поколения «Сухой» Су-33, конструкции которого уже более 30 лет. Китай построил около 50 самолетов J-15. Этого достаточно для удовлетворения потребностей двух своих авианосцев, находящихся в эксплуатации, Liaoning и Type 001A. Самолет J-15 будет оставаться на вооружении еще как минимум десять лет, пока разрабатывается палубный истребитель следующего поколения.

В настоящее время ВМС Китая выбирают между двумя боевыми машинами: между J-20 и FC-31, которые могут послужить основой для нового палубного истребителя. Оба самолета имеют свои преимущества и недостатки. Истребитель J-20 был спроектирован и построен Chengdu Aerospace Corporation, в то время как истребитель FC-31 разрабатывается его дочерней компанией Shenyang Aircraft Corporation, которая также произвела J-15.

J-20 принят на вооружение ВВС НОАК в 2017 году, через шесть лет после своего первого полета. FC — 31 совершил свой первый испытательный полет в 2012 году, но до сих пор не назначили дату его принятия на вооружение.

По мнению экспертов, в пользу выбора FC-31 говорит его длина, которая составляет около 17 метров. Длина базового варианта J-20 — 22 метра. Оба самолета считаются истребителями-невидимками. Однако FC-31 не может нести столько ракет, сколько J-20.

Текущие версии FC-31 и J-20 оснащены двигателями российского дизайна или их вариантами, будущие модели будут использовать двигатели, построенные полностью в Китае.