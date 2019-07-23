Дамаск, , 14:18 — REGNUM

Российская авиация продолжает наносить удары по провинции Идлиб, сконцентрировав усилия на нескольких объектах террористической группировки «Хаят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает новостной ресурс Al-Masdar News со ссылкой на свой источник в Сирийской арабской армии.

23 июля российские самолеты провели несколько рейдов на юге провинции Идлиб. ВКС РФ сосредоточили большую часть своих ударов на опорном пункте боевиков городе Хан-Шейхун и прилегающих к нему населенных пунктах. Данную территорию контролируют «Хаят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и протурецкая группировка «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

За последние 72 часа сирийские и российские ВВС неоднократно атаковали город Хан-Шейхун, нанеся по нему самые мощные удары в 2019 году. Хан-Шейхун находится под контролем боевиков с 2014 года, он был захвачен во время их наступления на юге провинции Идлиб.

Ранее боевики в Идлибе объясняли причины своих неудач действиями российских ВКС и артиллерии. ИА REGNUM сообщало об этом.