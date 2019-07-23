Москва, , 11:40 — REGNUM

Пакет законопроектов, направленный на создание общероссийской системы интернет-трансляций телеканалов первого и второго мультиплекса, внесли в Госдуму депутаты Леонид Левин («Справедливая Россия») и Сергей Боярский («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM23 июля.

Развитие современной цифровой инфраструктуры привело к увеличению доли потребления визуального контента посредством технологий он-лайн вещания, в этих условиях назрела необходимость систематизировать процессы распространения трансляций российских общедоступных телеканалов в интернете, отметил Левин.

«Основной задачей внесенного пакета является создание единой технологической платформы для доставки телевизионного сигнала с использованием новейших сетевых технологий, что позволит существенно улучшить качество телевизионных трансляций», — указал парламентарий.

Кроме того, продолжил он, централизованное управление содержанием рекламных пауз позволит оградить граждан от противоправной рекламы и незаконных эфирных врезок.

Еще одним законопроектом добавляется возможность защиты телетрансляций обязательных общедоступных телеканалов Роскомнадзором согласно нормам Кодекса административного судопроизводства.