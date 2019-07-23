Анкара,
23 июля 2019, 11:55 — REGNUM
Европейская комиссия опубликовала официальное заявление о Программе финансовой помощи Турции в связи с приемом сирийских беженцев (FRIT). В нем указано, что в целях материального обеспечения беженцев, оказания социально-экономической и медицинской помощи и развития соответствующей инфраструктуры ЕС выделил Турции 1,41 млрд евро.
По сообщению турецкого новостного агентства Yeni Çağ, в заявлении говорится, что из 6 млрд евро, о которых стороны договорились в 2016 году (фонд поддержки беженцев), союзом было выделено уже 5,6 млрд, т. е. проект выполнен почти на 80%. Сообщается, что 3,5 млрд являются непосредственным предметом соглашения между Турцией и ЕС 2016 года, а 2,35 млрд выделяются на целевые проекты. Напомним, что в 2015 году на саммите Турция-ЕС ЕС принял на себя обязательства по выделению 3 млрд евро на сирийских беженцев, принятых и расквартированных в Турции. На саммите 2016 года был учрежден дополнительный фонд в размере еще 3 млрд евро. Турция, поставившая исторический рекорд по приёму беженцев, неоднократно обвиняла ЕС в нерасторопности и непунктуальности в вопросе перечисления денежных средств.