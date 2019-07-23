Лефкоша, , 11:01 — REGNUM

Премьер-министр Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар заявил: «Наше самое большое желание — это при помощи Турции, на которую мы возлагаем наши надежды, донести до всего мира наш действительный суверенитет в регионе и наши притязания на него, в соответствии с этим выбрать подходящую позицию и укрепить нашу страну». По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Эрсин Татар подчеркнул: «Наши с Турцией инвестиции в Восточное Средиземноморье и наши суда являются посланием всему миру, свидетельствующем о нашем суверенитете. Наше расположение очень ценно, и мы будем осуществлять все работы, чтобы заявить свои права на все богатства наших земель». Премьер-министр добавил: «Мы основали свое государство благодаря операции турецких войск, и идём с Турцией плечом к плечу уже 45 лет». Он указал, что Турция в последнее время активизирует буровые и геологоразведочные работы в регионе, что его страна это приветствует.