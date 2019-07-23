Москва, , 10:27 — REGNUM

Сегодня, 23 июля, южнокорейские истребители F-16 своими непрофессиональными манёврами, которые они осуществляли над Японским морем, создали угрозу безопасности российским стратегическим ракетоносцам. Об этом заявили в Минобороны РФ.

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Уточняется, что два F-16 приблизились к Ту-95МС ВКС РФ в районе островов Такэсима (Токто). При этом на связь с экипажами российских бомбардировщиков южнокорейские лётчики не выходили, а после отстрела тепловых ловушек удалились.

В ведомстве отметили, что это не первой подобный случай, когда южнокорейские лётчики пытаются помешать выполнению полётов российской авиации над нейтральными водами Японского моря. При этом они ссылаются на некую «зону опознавания ПВО». В Минобороны подчеркнули, что такая зона не предусмотрена международными правилами, и не признаётся Россией, о чём Москва неоднократно уведомляла Сеул.

«Никакого «предупредительного огня» со стороны южнокорейских истребителей не было, — отметили в Министерстве обороны РФ. — Если бы российские летчики почувствовали угрозу безопасности, — ответ не заставил бы себя ждать».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля в южнокорейском Объединённом комитете начальников штабов заявили о четырёх нарушениях двумя военными самолётами РФ зоны идентификации противовоздушной обороны Южной Кореи. В Минобороны страны обратились к Москве с просьбой «предпринять меры для предотвращения повторения подобных инцидентов».