Сеул, , 11:02 — REGNUM

Китай ввёл антидемпинговые пошлины на поставки продукции из стали в отношении ряда стран. Среди них оказались и Южная Корея, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap. Среди прочих — Европейский Союз, Индонезия и Япония.

Антидемпинговые пошлины установлены в размере от 18% до 103% в зависимости от вида стальной продукции и начнут действовать уже 24 июля. Крупнейший южнокорейский производитель в данном сегменте — POSCO — будет вынужден уплачивать пошлину в размере 23,1%. Подобные меры были приняты после проведения китайскими властями расследования.

Эксперты пришли к выводу, что импорт продукции из стали из перечисленных стан наносит урон китайским компаниям, которые не могут производить конкурентоспособную продукцию по заниженным ценам.

Министерство торговли Южной Кореи уже отреагировало на действия КНР, заявив, то антидемпинговые меры приведут к снижению объёма взаимной торговли, навредят обеим странам и не позволят достичь желаемой цели.