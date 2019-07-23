Вашингтон, 23 июля 2019, 08:08 — REGNUM
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности восстановить материальную поддержку Пакистана, об этом 23 июля сообщает Al Jazeera.
Предложение было сделано с надеждой на то, что Исламабад окажет помощь Вашингтону в Афганистане.
Напомним, боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) все более ожесточенно сопротивляются американскому присутствию в стране. Ограниченный военный контингент США в Афганистане не позволяет оказывать эффективное сопротивление террористам.
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