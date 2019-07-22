Вашингтон, , 23:21 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему все меньше хочется договариваться с Исламской Республикой Иран. Соответствующее заявление он сделал журналистам сегодня, 22 июля.

Дональд Трамп (cc) Gage Skidmore

«Честно говоря, мне становится сложнее хотеть заключить сделку с Ираном», — сказал Трамп.

Трамп в очередной раз заявил, что Иран «очень зря» сбил американский беспилотный летательный аппарат. При этом американский лидер подчеркнул, что США готовы к самому худшему развитию событий.

Также американский лидер отметил, что Иран находится в сложном экономическом положении и инфляция в Исламской республике якобы достигла 75%.

«Я просто буду сидеть и ждать. Они очень бедная страна. Посмотрим, что будет», — сказал президент США.

Напомним, что именно Трамп был тем политиком, который торпедировал соглашение по иранскому атому и вывел из него США. Делал он это под предлогом добиться более выгодного для Вашингтона соглашения, но на самом деле — под влиянием Израиля.