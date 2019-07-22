Ереван, , 20:50 — REGNUM

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил президента Украины Владимира Зеленского и его партию с победой на парламентских выборах.

Никол Пашинян опубликовал поздравление в своем микроблоге в Twitter на украинском языке.

«Поздравляю Президента Украины Владимира Зеленского и партию «Слуга народа» с победой на выборах в парламент Украины. Уверен, что новый парламент и правительство продолжат путь реформ с еще большими усилиями и новыми возможностями армяно-украинского сотрудничества», — написал премьер-министр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 апреля Пашинян поздравил Зеленского с победой на президентских выборах. Тогда также запись в Twitter была на украинском.

По результатам обработки 79,15% протоколов внеочередных парламентских выборов «Слуга народа» Владимира Зеленского получает 42,81%, «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко и Виктора Медведчука — 12,98%, «Европейская солидарность» Петра Порошенко — 8,34%, «Батькивщина» Юлии Тимошенко — 8,09%, «Голос» Святослава Вакарчука — 6,09%.

Партия Зеленского лидирует также и по одномандатным округам. Это даст партии президента возможность впервые в истории страны сформировать правительство без образования парламентской коалиции.

https://twitter.com/NikolPashinyan/status/1153247355887661056

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