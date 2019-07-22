Лондон, , 20:07 — REGNUM

Власти Великобритании могут нарастить британское военное присутствие у берегов Исламской Республики Иран в том случае, если Тегеран не прекратит вести себя «опасным» образом. Об этом сегодня, 22 июля, заявил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.

По словам Ханта, Великобритания вынуждена реагировать на действие Исламской Республики Иран и защищать свои интересы.

«Если Иран останется на этом опасном пути, они должны принять, что ценой этого будет более широкое военное присутствие в водах вдоль его побережья», — сказал Хант.

Он подчеркнул, что Лондон вовсе не хочет увеличивать напряжение в зоне персидского залива и на Ближнем Востоке в целом, однако Великобритания с давних пор придерживается принципа свободной навигации и будет отстаивать его вместе со своими союзниками.