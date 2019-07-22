Москва, , 18:14 — REGNUM

Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики в ближайшее время изменит свою структуру и дополнительно создаст два новых департамента. В их задачу будут входить вопросы, касающиеся исключительно развития Арктической зоны Российской Федерации. Таким образом, число департаментов Минвостокразвития по профильным видам деятельности увеличилось с семи до девяти.

«В связи с расширением полномочий прежний штат не мог обеспечить качественное выполнение всех задач по развитию этих территорий. Поэтому два новых департамента будут заниматься исключительно вопросами Арктической зоны», — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.

В свою очередь для ИА REGNUM в Минвостокразвития сообщили, что в настоящее время в штат ведомства входит 197 человек, включая представительства в Хабаровске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском и Москве.

Напомним, что в феврале 2019 года указом президента страны Владимира Путина в Минвостокразвития были переданы функции по развитию Арктики с соответствующим поручением правительству, в трехмесячный срок, уточнить полномочия министерства и определить штат сотрудников.