Москва, , 16:43 — REGNUM

Президент России Владимир Путин 22 июля подписал указ об отмене действовавших с 2010 года санкций в отношении Эритреи. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В связи с принятием резолюции Совета Безопасности ООН 2444 от 14 ноября 2018 года, предусматривающей отмену мер, введённых в отношении Эритреи, постановляю признать утратившими силу положения указа от 22 июля 2010 года в части, касающейся мер, введённых в отношении Эритреи», — говорится в документе.

Напомним, российские санкции, введённые во исполнение резолюции СБ ООН, предусматривали запрет на поставку Эритрее вооружений, боеприпасов и военной техники, а также запрет на оказание этой стране услуг по обучению, предоставление технической, финансовой и иной помощи, связанной с военной деятельностью.

Санкции против Эритреи были введены Советом Безопасности ООН в связи с тем, что с территории этой страны осуществлялись поставки оружия боевикам в соседнюю Сомали, а также в связи с отказом властей Эритреи отвести войска от границы с Джибути.