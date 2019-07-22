Москва, , 11:54 — REGNUM

Предварительные итоги голосования на выборах в Верховную раду Украины подтвердили мандат доверия президенту Украины Владимиру Зеленскому. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Внеочередные выборы в Раду подтвердили мандат доверия народа президенту Зеленскому и одновременно — полнейший крах политики его предшественника Порошенко. Столь низкий результат партии «Европейская солидарность» говорит о том, что простые украинцы устали от курса на войну, устали от нищеты и коррупции. Но смогут ли изменить ситуацию новый глава государства и депутаты от «Слуги народа», все еще остается вопросом», — заявил Слуцкий.

Он отметил, что российские парламентарии «внимательно следят» за подведением итогов и результатами «Оппозиционной платформы — За жизнь».

«Если подтвердятся данные экзитполов и она станет второй политической силой в украинском парламенте, это уже будет серьезным успехом». — рассуждает он.

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